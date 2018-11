Lekker royal hoor: Pippa Middleton onthult naam van pasgeboren zoontje

Een maand na de geboorte, maar Pippa Middleton en haar echtgenoot James Matthews hebben eindelijk bekendgemaakt hoe hun pasgeboren zoontje heet. En daarmee doen ze niet onder voor een gemiddelde royal rijtje namen.

Het jongetje heet… Arthur Michael William Matthews, een hele mond vol. Dat vertelt het koppel aan Mail on Sunday. De roepnaam is Arthur.

Herkomst

De naam Michael komt van zowel de vader van Pippa, als de naam van de overleden jongere broer van James. Hij kwam om tijdens het beklimmen van de Mount Everest in 1999.

Vruchtbaar jaar

De 35-jarige Middleton is bevallen in St. Mary’s Hospital in Londen op 16 oktober. Hier beviel ook haar zus Kate van George, Charlotte en afgelopen voorjaar van Louis.

