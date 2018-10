Pippa Middleton voor het eerst (met kindje) gespot na bevalling

Pippa Middleton en haar man James Matthews zijn een week na de geboorte van hun zoontje weer voor het eerst in het openbaar gespot. De twee werden op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze een wandeling maakten met hun vorige week geboren zoontje en hun twee honden.

Boy oh boy

Hoewel de naam van het jongetje nog niet bekend is, liet een woordvoerder weten dat “zowel moeder als zoon in goede gezondheid verkeren”.

Eerste ommetje

De twee zagen er relaxed uit terwijl ze een wandeling maakten in de buurt van hun miljoenenvilla in de Londense wijk Chelsea. Pippa, gekleed in een fleurig donkerblauw jurkje van het merk Kate Spade, hield liefdevol de arm van haar man vast terwijl hij de kinderwagen vooruit duwde.

Zelfde ziekenhuis als Kate

De 35-jarige Pippa beviel afgelopen maandag – op de dag dat bekend werd dat prins Harry en Meghan in verwachting zijn – in het St. Mary’s Hospital in Londen. Daar beviel ook haar zus Kate van haar drie kinderen George, Charlotte en Louis.

Bron: Libelle | Beeld: iStock