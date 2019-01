Pippa Middleton 11 weken na bevalling weer loeistrak in bikini

Terwijl wij de oliebollen zo’n beetje letterlijk op onze heupen voelen plakken, ziet Pippa Middleton (35) er elf weken na de bevalling van haar zoon Arthur beter uit dan ooit. Als je haar nu ziet lopen in bikini, kun je amper geloven dat ze nét moeder is geworden.

Paparazzi

Pippa is momenteel op vakantie op het luxe eiland St. Barths, samen met haar man James Matthews. De Britse roddelpers was er uiteraard als de kippen bij toen Pippa op het strand in een witte bikini besloot een frisse duik te nemen.

Hoe doet ze dat toch?

Haar geheim voor haar goede figuur? Ze is tijdens de zwangerschap blijven sporten, wat haar ontzettend heeft geholpen. Dat is voor haar niet moeilijk, want ze is dol op bewegen. “Toen ik wist dat ik zwanger was, heb ik mijn normale ritme van ‘4 à 5 dagen per week sporten’ aangepast en een manier gezocht om veilig te sporten tijdens de rest van mijn zwangerschap”, laat ze weten.

