Nóg meer Brits babynieuws: Pippa Middleton bevallen van zoontje

Pippa Middleton, de zus van Kate Middleton, is maandag bevallen van een zoon. Haar woordvoerder heeft zojuist aan E!News bevestigd dat zowel “moeder als zoon in goede gezondheid verkeren”.

Hoe het jongetje gaat heten, is nog niet bekendgemaakt.

Kate was steun en toeverlaat

Middleton is bevallen in St. Mary’s Hospital in Londen, waar ook haar zus Kate beviel van haar drie kinderen George, Charlotte en Louis. Gisteren – op de dag dat prins Harry en Meghan Markle bekendmaakten zwanger te zijn – was te zien dat de zus van Kate Middleton arriveerde bij het ziekenhuis. Dit zou erop wijzen dat Middleton op korte termijn zou bevallen.

Zwangerschap

In april gingen geruchten dat Pippa en haar man James Matthews in verwachting zouden zijn van hun eerste kindje. In juni bevestigde ze het nieuws door over haar zwangerschap te schrijven in haar fitnesscolumn in het tijdschrift Waitrose Weekend.

Tóch de ware

Pippa en James trouwden in 2017. De multimiljonair vroeg Middleton in de zomer van 2016 ten huwelijk. In 2012 had het koppel kortstondig een relatie, waarna de zus van Kate drie jaar een relatie had met bankier Nico Jackson. Nadat deze relatie eind 2015 ten einde kwam, werden Middleton en Matthews weer steeds vaker samen gezien.

Afgelopen vrijdag was de hoogzwangere Pippa nog aanwezig bij de bruiloft van prinses Eugenie:

Bron: NU.nl | Beeld: Hollandse Hoogte