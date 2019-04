Zangeres Pink woedend op volgers na ‘walgelijke’ reacties op blootfoto zoontje

Pink is woedend over opmerkingen die zij kreeg over een foto van haar kinderen. Het zoontje van de zangeres, Jameson (2), was daarop te zien met alleen een T-shirt aan. Een aantal volgers vond het delen van een foto met daarop zichtbaar het geslachtsdeel van het kind niet kunnen.

‘Jullie zijn walgelijk’

“Er is iets serieus mis met veel van jullie. Commentaar leveren op de penis van mijn baby? Over besnijdenis? Menen jullie dat nou? Zoals elke normale moeder op het strand, had ik niet eens gezien dat hij zijn zwemluier had afgedaan”, aldus de zangeres, die het familiekiekje verwijderde. “Ik heb de foto weggehaald, want jullie zijn walgelijk. En nu heb ik de reacties uitgezet en maak ik me zorgen om de staat van social media en toetsenbordterroristen.”

Gecensureerd

Ze plaatste de foto van zichzelf, Jameson en dochter Willow die een pelikaan bekijken opnieuw, nu met zwarte krassen over het kruis van de peuter. Bij het nieuwe plaatje schrijft ze honend: “Dit is een foto van een pelikaan die we natuurlijk hebben gevangen en urenlang hebben mishandeld voordat we een babypenis voor zijn kop hebben laten bungelen.”

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door P!NK (@pink) op 31 Mrt 2019 om 2:06 (PDT)

