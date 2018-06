Pikant promofilmpje Doutzen Kroes lijkt meer op por… Nou ja, kijk zelf maar

Al jaren is Doutzen Kroes het gezicht van lingerieketen Hunkemöller. Dat ze in de campagnes daarvan enorm sexy in beeld komt, staat buiten kijf – dat krijg je met al die kanten niemendalletjes. Maar in het nieuwste promofilmpje dat Doutzen gisteren op haar instagramaccount deelde, gaat het er wel héél pikant aan toe…

‘Privébeelden’

Het 33-jarige topmodel plaatste zelf een video waarin ze – uiteraard in weinig verhullende lingerie – verleidelijk loopt, danst en zelfs twerkt. Het is net alsof wij Doutzen vanuit de ogen van haar man Sunnery James bekijken, zo intiem en privé lijken de beelden. In slow motion zien we de blondine in een lift sexy dansen en haar billen schudden. Ook wordt er schaamteloos ingezoomd op haar private parts, waarmee het clipje voor Hunkemöller wel iets naar de gedurfde, ondeugende kant gaat.

Bedroom beats

Voor wie de beelden zelf nog niet pikant genoeg zijn, maakt de muziek het helemaal af: Doutzen wiegt en kronkelt namelijk op LL Cool J’s 90’s-hit Doin’ It, een nummer dat algemeen bekend staat als ‘bijzonder slaapkamer proof’.

Hot momma

Uit de reacties onder video blijkt dat de volgers van Doutzen zich goed vermaken met de beelden. De ‘omg’s‘, ‘damn’s‘ en ‘hot momma’s‘ vliegen je om de oren, en terecht. Van de erotische beelden – die weliswaar prachtig zijn – staan ook wij een beetje perplex. Had jij dit verwacht van de Friese moeder van zoontje Phyllon (7) en dochtertje Mylenna (3)?

Beeld: Hollandse Hoogte