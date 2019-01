Pijnlijke timing: ‘GTST’-acteur Everon Jackson Hooi en verloofde uit elkaar

Vanmorgen schreef menig entertainmentsite over opvallende uitspraken van GTST-acteur Everon Jackson Hooi (36) die hij deed in een nieuw interview met De Telegraaf. Everon liet daarin blijken niet al te traditioneel te denken over het huwelijk. De acteur vertelde dat hij en zijn verloofde Jozua na hun jawoord niet per sé samen wilden gaan wonen. Nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel zit…

Wat een timing…

De relatie van Everon is namelijk helemaal voorbij. “Met heel veel pijn en verdriet in mijn hart wil ik jullie meedelen dat Jozua en ik uit elkaar zijn”, meldt hij zojuist in Instagram Stories. Het nieuws staat haaks op de uitlatingen van het GTST-gezicht in het artikel van De Telegraaf eerder vandaag, waarin ‘Bing Mauricius’ nog aangaf “erg gelukkig” te zijn met zijn man.

‘Heel gelukkig samen’

Everon, die lang worstelde met zijn homoseksualiteit, kwam in april 2014 uit de kast in het blad L’HOMO, de glossy van Linda de Mol. Later dat jaar kreeg hij een relatie met Jozua. In 2017 vroeg de acteur zijn vriend ten huwelijk tijdens een vakantie in Portugal. “Ik heb altijd gezegd: je moet mij niet vragen, want ik zou jou willen vragen. Niet zozeer omdat er een rolverdeling is binnen de relatie, maar omdat ik een control freak ben”, aldus de acteur vandaag, die ook nog een kinderwens heeft. “We zijn heel gelukkig samen”, vertelde hij de krant. Ze zouden in 2020 trouwen.

‘Niet samenwonen’

In De Telegraaf vertelde de acteur vertelt dat hij na zijn huwelijk niet beslist hoefde samen te wonen. “Ik woon in Rotterdam, hij in Amsterdam. Dat is prima zo. Zo hebben wij het beste van beide steden. Mensen verwachten een hoop van ons, maar gelukkig mogen we zelf ons leven invullen.”

Scheurtjes?

Bleek uit deze uitspraken wellicht al dat de liefde tussen de twee niet was wat deze zou moeten zijn? Het management van de acteur heeft nog niet gereageerd.

