Pijnlijke bil voor Bridget Maasland

Auw! Een pijnlijk terrasbezoek voor Bridget Maasland. Waar de presentatrice hoopte te genieten van enkele versnaperingen werd ze getrakteerd op een splinter in haar bil meldt ze op Instagram. Het was een hardnekkig stukje hout, want de splinter moest bij de spoedeisende verwijderd worden.

Lees ook

Bridget Maasland onthult échte reden van breuk met Bram

Het lukte zuster Jella Kramer en de huisarts van Maasland namelijk niet om de bil te bevrijden van het scherpe object. Uiteindelijk heeft de host van onder meer De Zwakste Schakel een diepe snee, een tetanusprik, een verdoving, een hechtingspleister en een pijnlijke bil overgehouden aan haar horeca-avontuur.

Volgers

De volgers van Maasland konden smakelijk lachen haar affaire met de splinter. Cabaratiere Soundos El Ahmadi vraagt of ze er een kusje op haar bil wil, terwijl presentatrice Danielle Oerlemans zei dat uiteindelijk de splinter de zwakste schakel is.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: