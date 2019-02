Piet Paulusma stopt als weerman bij SBS6: ‘Het was niet mijn keus’

Weerman Piet Paulusma legt aan het eind van dit jaar, na 23 jaar in dienst te zijn geweest, gedwongen zijn werk bij SBS6 neer. Het contract met Paulusma eindigt per eind 2019. De samenwerking met Paulusma wordt in goed onderling overleg beëindigd, meldt Talpa, de eigenaar van SBS6.

Paulusma zegt in een reactie dat hij begin januari te horen heeft gekregen dat de samenwerking wordt beëindigd. ‘Er is geen conflict, het was niet mijn keus, maar ze willen iets anders. Ik vind het jammer dat ik de 25 jaar niet vol heb kunnen maken’, aldus de weerman. ‘Dat zou een fantastisch record zijn geweest.’

Oant moarn

De Fries Paulusma presenteerde in zijn eentje en op geheel eigen wijze het weerbericht voor de zender, waarbij hij steevast zijn praatje afsloot met de kreet ‘Oant moarn’, Fries voor ‘tot morgen’. Hij geeft toe dat hij dat had willen blijven doen, maar het niet zijn keuze is geweest om te vertrekken. ‘De zender heeft een keuze gemaakt om in de toekomst op een andere manier om te gaan met het weerbericht. En daarin, hebben ze gezegd, is geen plaats voor mij. Nou dat is gewoon een strategische keuze van het bedrijf en daar kan ik verder moeilijk iets aan doen.’

Reactie Talpa

De afgelopen 23 jaar was de weerman bijna onafgebroken zeven dagen per week te zien. ‘SBS6 is Piet Paulusma en zijn team enorm dankbaar voor zijn onafgebroken inzet en kijkt uit naar de uitzendingen die hij in 2019 nog zal verzorgen’, verklaart Talpa.

