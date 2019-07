Peter van der Vorst open over heftige periode: ‘Het waren twee zware jaren’

In de laatste aflevering van ‘Van der Vorst ziet sterren’ zat een twist die de kijkers niet verwacht hadden. In deze aflevering was Peter namelijk zélf te gast en werd hem het hemd van het lijf gevraagd. Hij vertelde openhartig over de moeilijke periode in zijn leven.

Het was de eer aan Chantal Janzen om de taak van Peter op zich te nemen. Ze verraste hem op zijn werk, ontmoette de man van Peter en zijn zoontje Levi.

In de schijnwerpers

Hoewel het in zijn programma gewoonlijk draait om anderen, is het deze keer Peter zelf die in de spotlights staat. Hij heeft een zware periode achter de rug. Afgelopen jaar kwamen binnen één week zijn beide ouders te overlijden. “Dat zijn twee zware jaren geweest”, vertelt hij.

Mantelzorg

Twee jaar lang was de presentator naast zijn drukke baan ook mantelzorger voor zijn ouders. “Dat liep allemaal door elkaar heen. En dan werd je soms ’s nachts gebeld (…) en moesten we midden in de nacht weer een keer naar het ziekenhuis. En dat gebeurde het laatste halfjaar wel een keer of vijf per week.”

Dieptepunt

Het moment dat hij zijn moeder naar een hospice moet brengen, is voor Peter een dieptepunt. “Toch houd je dan hoop”, aldus Peter. Maar een week later moet hij ook zijn vader naar hetzelfde hospice brengen. “Lagen ze daar allebei tot het eind.” Uiteindelijk overlijdt zijn moeder als eerste, waarna zijn vader al snel volgt. “Die klap is zo enorm. Ik mis ze enorm, maar ze zitten zo in mijn hart (…) ze voelen nog steeds dichtbij.”

Heb je de bijzondere en allerlaatste aflevering van Van der Vorst ziet sterren gemist? Hieronder kun je ‘m terugkijken:

