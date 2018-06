Awkward: Peter R. roast Humberto in ‘RTL Late Night’ en Dionne Stax komt ter sprake

Humberto Tan zit middenin zijn afscheidsweek van RTL Late Night, zijn talkshow die hij eind deze week verlaat. De hele week wordt hij verrast met voor hem onverwachtse tafelgasten en speciale optredens. Zo ook gisteravond, toen Peter R. de Vries ten tonele verscheen voor het item ‘The Roast of Humberto’. Traditiegetrouw wordt degene die geroast wordt flink op de hak genomen, maar ging Peter gisteravond misschien nét een stapje te ver?

Lees ook

Humberto Tan zegt ein-de-lijk iets over zijn vermeende affaire met Dionne Stax

Affaire

Over Humberto maakte Peter een aantal pikante grappen over zijn vermeende affaire met NOS-journaallezer Dionne Stax. Zo zei hij dat Humberto “een aantal keer per week ‘in de opening’ van het NOS Journaal zat”. Humberto lachte schaapachtig en zei: ‘Ik begrijp niet waar je het over hebt’.

‘Het moet een beetje schuren’

Over die grap moest Peter, die vanmorgen in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica napraatte over zijn optreden gisteravond, extra nadenken. “Of dat wel kon. Ik heb daar ook met de redactie over gesproken. Maar het is wel een roast”, aldus Peter, die dat ook tijdens de uitzending benadrukte. “Die moet een beetje schuren, net tegen de grens aan of net over de grens. Als je dat eruit haalt, is het geen roast meer. Ik heb de vrije hand gehad en precies gezegd wat ik wilde zeggen.”

Ouwe grappenmaker!

Peter R. de Vries heeft bij zijn roast geen enkele hulp van comedyschrijvers gehad, onthult hij bij Giel in de show. “Van a tot z: ik heb elk woord en elke letter zelf geschreven”, zei de presentator en misdaadverslaggever. Peter werd naar eigen zeggen “een week of twee geleden” benaderd door de redactie van Late Night om Humberto in zijn laatste week te roasten. Dat had hij ook al eens gedaan op het afscheid van een eindredacteur. “Daar was iedereen erg enthousiast over. Dus toen vroegen ze of ik het ook voor Humberto zou willen doen”, aldus Peter. “Ik moest er wel over nadenken, het is tenslotte wel live op televisie, maar toen kwam ik toch wel op een aantal aardige lijntjes. Dus ik dacht: vooruit maar, laten we het doen.”

Meer BN’ers moesten het ontgelden

De presentator sabelde niet alleen Humberto neer maar pakte ook onder anderen voormalig RTL-baas Erland Galjaard, Wendy van Dijk, Goedele Liekens, voormalig sidekick Marieke Elsinga, Albert Verlinde én Humberto’s opvolger Twan Huys aan. Volgens Peter nam Humberto de roast sportief op.

Bekijk de hele roast in onderstaande video. Het stukje over Dionne begint bij ongeveer 2.00 minuten, aansluitend op het gedeelte over Goedele.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP