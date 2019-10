Peter R. de Vries deelt keiharde sneer uit aan de Meilandjes

Als Peter R. de Vries ergens een mening over heeft, steekt hij die niet onder stoelen of banken. De misdaadverslaggever heeft ditmaal een harde uitspraak gedaan over de familie Meiland, die waarschijnlijk niet in goede aarde zal vallen.

Peter is namelijk ab-so-luut geen fan van het programma. Wanneer er in RTL Boulevard dan ook gepraat wordt over de burn-out van huisvriendin Caroline, heeft hij een duidelijke mening. “Weten jullie, jongens, wat heel goed helpt tegen een burn-out? Minder drinken!”

Alcoholprobleem

Marieke Elsinga probeert vervolgens zijn opmerking wat in te dammen en zegt dat hij er ook niet te veel een alcoholprobleem van moet maken. “Het staat bol van de alcohol jongens”, reageert Peter. “Alleen al dat clipje wat wij net uitzonden en de hele tijd hoor ik ‘wijnen, wijnen, wijnen’. Ze roepen dat zelf op natuurlijk.”

Voorbeeldfunctie

Het is niet de eerste keer dat Chateau Meiland onder vuur ligt door het alcoholgebruik in de show. Anti-alcoholorganisaties zijn bang dat kijkers sneller naar de fles zullen grijpen door het programma. “Zien drinken doet drinken”, aldus Floor van Bakkum van bij Jellinek, een van de grootste instellingen voor verslavingszorg in Nederland. “Dit soort programma’s zetten dan ook aan om meer te gaan drinken. Men vindt het dan normaler om later zelf ook te gaan drinken en veel te drinken. En ook vroeger te beginnen met drinken.”

