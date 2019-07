Peter R. de Vries: ‘Verhaal Imanuelle Grives niet geloofwaardig’

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries vindt het verhaal van actrice Imanuelle Grives, dat zij op Tomorrowland grote hoeveelheden drugs bij zich had ter voorbereiding op een rol, “niet geloofwaardig. Er is niets waaruit blijkt dat haar verhaal klopt.” Dat zei hij gisteren in ‘RTL Boulevard’.

Honderd xtc-pillen

De opnames van de misdaadserie Keizersvrouwen, waarin zij een rol speelt, is al achter de rug. “Het is een volwassen vrouw, zij had beter moeten weten”, vindt De Vries. De actrice werd volgens Vlaamse media aangehouden met honderd xtc-pillen en 20 gram cocaïne.

Hittegolf achter de tralies

De actrice blijft in elk geval tot vrijdag vastzitten in het Huis van Bewaring in Antwerpen. “Je hoort veel klachten, over het slechte eten en het feit dat het er erg warm is”, aldus de misdaadverslaggever over die instelling. Imanuelle werd afgelopen weekend aangehouden op het festival in de Belgische plaats Boom.

‘Écht ter voorbereiding op rol’

Volgens haar advocaat had de 34-jarige Vechtershart-ster de middelen toch écht bij zich om zich voor te bereiden op een acteerrol. “Ik vond het eerst ook een onwaarschijnlijk verhaal”, erkent Koen Vaneecke maandagavond na de uitzending van Boulevard. “Maar ze wilde zich echt voor een nieuwe film inleven in haar rol als drugshandelaar. Ze wilde ervaren hoe het in zijn werk gaat en welke spanning erbij komt kijken. Maar ze heeft er niks van gebakken en is betrapt. Ze beseft nu ook dat het een hele domme actie is geweest. Maar we moeten dit verhaal zeker nuanceren.”

‘Hopelijk valt het mee’

“Ik doe veel drugsgerelateerde zaken, maar dit is toch echt een ander geval. Ze is geen standaard drugshandelaar of iemand die verslaafd is”, aldus de advocaat. Verder zegt hij: “We hopen maar dat de rechter haar verhaal ook aannemelijk vindt. We moeten eerst vrijdag afwachten, maar hopelijk zal het straks allemaal meevallen.” Peter R. de Vries zei er niet raar van op te zullen kijken als Imanuelle hier een tijdje voor moet zitten in België.

Carrière

Imanuelle maakte haar debuut in de speelfilm Alleen maar nette mensen. Sindsdien was zij onder meer te zien in Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam, Vechtershart, en Celblok H. Daarnaast deed de actrice mee aan Wie is de mol? en It Takes 2.

Bron: ANP | Beeld: ANP