Peter Heerschop in tranen op radio om drama in Oss en Twitter huilt mee

Veel luisteraars hebben gereageerd op de wekelijkse radiocolumn ‘Lieve Marianne’ van Peter Heerschop, waarin hij stilstaat bij het ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen en een kind en een begeleidster zwaar gewond raakten.

Onmacht

Heerschop nam, zoals elke vrijdag, in het ochtendprogramma van Edwin Evers op Radio 538 op komische wijze de week door. Daarna stond hij stil bij het tragische ongeval. De cabaretier sprak als vader over het ergste wat je kan overkomen; het verliezen van een kind. Hij noemde de onmacht die men voelt bij het zien van dit nieuws. ‘We hebben alleen elkaar, niets anders dan samen. Het komt altijd weer alleen op liefde neer. Hou elkaar vast, het is uiteindelijk het enige wat we hebben. Het is het enige waardoor we er allemaal op vooruit kunnen gaan’, sloot hij emotioneel zijn column af.

Ontroerd

Op sociale media laten veel mensen weten tot tranen toe geroerd te zijn door de woorden van Heerschop. Luister de column hieronder terug, het fragment begint bij 6.50 minuten:

Huilend op de bank na de mooie woorden van #peterheerschop. Prachtig gesproken #lievemarianne #538 #woordenschietentekort — Dirmia (@Dirmia) 21 september 2018

#lievemarianne #peterheerschop #eversstaatop #oss allemachtig eindelijk de tranen. 😢 prachtig gesproken Peter. Laten we elkaar idd vasthouden ❤ alleen liefde telt per slot 🙏 — Syson58🙋🏼‍♀️ (@Syson58) 21 september 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst & beeld: ANP