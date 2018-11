Werken voor Meghan en Harry een droombaan? ‘Personeel neemt massaal ontslag’

Er zijn genoeg mensen die ervan dromen om voor prins Harry en Meghan Markle te werken. Toch lijkt het erop dat het in de praktijk niet echt een droombaan is…

Persoonlijke assistente vertrekt

Meghans persoonlijke assistent Melissa zegde afgelopen week haar baan op. En dat terwijl ze pas sinds mei die taak vervulde. Een bron dichtbij Kensington Palace zegt dat haar vrijwillige ontslag als een schok kwam voor Meghan. Het paleis wil officieel geen commentaar geven op het vertrek, maar de ingewijde laat weten dat Melissa ‘door iedereen zal worden gemist’.

Trouwe medewerkers willen niet meer

Melissa is echter niet de enige die tabak heeft van haar baan bij de royals. Ook Samantha Cohen, de privésecretaris van het stel, zou koersen op haar vertrek. Dat is opmerkelijk, want Samantha werkte al ruim twintig jaar voor het Britse koningshuis voor ze aan de slag ging voor Harry en Meghan. Ook Edward Lane Fox, de rechterhand van prins Harry, nam ontslag na meer dan vijftien jaar dienst.

Divagedrag

Boze tongen beweren dat het ligt aan het ‘divagedrag’ van Meghan. Schoonzus Kate en zij zouden al eens woorden hebben gehad over de manier waarop Meghan met haar hofhouding omgaat. Dat onderschrijft de ingewijde. “Meghan kan moeilijk doen. Ze heeft zeer hoge eisen en is het gewend om in een ‘Hollywood omgeving’ te werken.”

Het blijft vooralsnog een onbevestigde roddel, maar waar rook is…

