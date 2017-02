Personal trainer Adele onthult fitness tips

Stond er bovenaan jouw lijst met goede voornemens dat je een aantal kilootjes kwijt wilde raken? Dan ben je vast niet de enige. Maar wat is nou de beste manier om fit te worden? De personal trainer van de flink afgevallen Adele heeft een aantal belangrijke fitness tips onthuld, en die kunnen we jullie natuurlijk niet onthouden. Go, sporty!

Zorg goed voor je lichaam

Volgens dpersonal trainer van de beroemde zangeres is tijd vrij maken om goed voor je lichaam te zorgen het belangrijkste. Te druk zijn en jezelf verwaarlozen werkt alleen maar averechts!

Je kunt ook zónder sportschool fit worden

Kijk, daar worden we blij van! Krachttraining is volgens hem de beste manier van sporten wanneer je fit wilt worden, en dat kun je ook gewoon thuis doen! Denk hierbij aan squats, lunges, push-ups… het kan allemaal zonder een abonnement op de sportschool te hoeven afsluiten.

Ver verbranden doe je het beste door middel van High Intensity Interval Training (HIIT)

Deze training is kort van duur, heel erg zwaar en dus ook heel doeltreffend. Zo kun je zelfs met een druk schema wel een half uurtje tijd vinden voor het doen van een work out!

Afwisseling is belangrijk

Probeer niet iedere keer hetzelfde te doen, maar blijf afwisselen. Zo blijft sporten leuk en ga je je niet snel vervelen in de sportschool. Je kunt het zo leuk maken als je zelf wilt!

Neem de tijd om te koken

Vermijd pakjes, zakjes, en kant-en-klaar maaltijden, maar probeer iedere avond een homemade maaltijd met verse ingrediënten te maken. Maak je eigen sausjes, in plaats van saus uit een pak of pot te gebruiken en kies voor eigengemaakte dressing in plaats van dressings uit de supermarkt vól suikers. Het kost iets meer tijd, maar is een stuk gezonder én nog lekkerder ook.

You can do this!

