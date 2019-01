Beschuit met muisjes! Zangeres Pearl Jozefzoon bevallen van tweede kindje

Pearl Jozefzoon is bevallen van een zoontje. ‘Heel blij met de geboorte van onze zoon Ezra Samuel Klamer’, schrijft ze bij de babyfoto die ze op Twitter plaatst.

Lees ook: Flairs Vijf: 5x de leukste evenementen in januari

Het is het tweede kindje dat Pearl Joan, artiestennaam voor zangeres Pearl Jozefzoon, en haar man Renze Klamer verwelkomen. In 2015 kreeg het stel dochter Naomi.

EO Jongerendag

Pearl en Renze trouwden in 2014 in Loosdrecht. De twee leerden elkaar kennen in de voorbereiding op de EO Jongerendag in 2011. Pearl, die tweede werd van de eerste editie van The Voice of Holland, trad daar op als zangeres, terwijl Renze de presentatie voor zijn rekening nam. Vervolgens kwamen ze in contact via Twitter, waar Renze haar uitnodigde voor een date.

Heel blij met de geboorte van onze zoon Ezra Samuel Klamer pic.twitter.com/a6VCPpsNcu — Pearl Joan Jozefzoon (@pearljoan) 7 januari 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP, Twitter