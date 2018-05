Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 7: ‘Na drie stukken sushi zit ik al vol’

Patty Brard voert een strijd tegen de kilo’s. De 62-jarige presentatrice heeft al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Ze geeft echter niet op en heeft er dit keer – dankzij een gastric bypass – het volste vertrouwen in.

Lees ook: Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 6: zó veel is de presentatrice inmiddels afgevallen

Nu Patty een tijdje bezig is met afvallen, merkt ze dat haar hongergevoel is verdwenen. ‘Hierdoor heb ik geen zin om iets te maken, waardoor ik weer niet eet’, vertelt ze in haar nieuwste vlog. ‘Als je jezelf niet voedt, denkt je lichaam dat je aan het diëten bent. Je lichaam gaat in een soort overlevingsmodus, waardoor je niet afvalt. Drie stukken California Rolls en ik zit al vol.’ Maar wanneer ze op het podium staat en er last van krijgt, wordt het de presentatrice even te veel.

Bron/beeld: LINDA.tv