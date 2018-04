Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 6: zó veel is de presentatrice inmiddels afgevallen

Patty Brard voert een strijd tegen de kilo’s. De 62-jarige presentatrice heeft al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Ze geeft echter niet op en heeft er dit keer – dankzij een gastric bypass – het volste vertrouwen in.

In haar nieuwste vlog voor LINDA.tv verklapt Patty het gewicht dat ze inmiddels bereikt heeft, waarbij ze zegt dat het getal toch echt wel een ‘lichtpuntje’ is. Daarnaast vertelt ze hoe blij ze wordt als ze naar foto’s van zichzelf kijkt. ‘Ik krijg weer een kaaklijn’, aldus de presentatrice. ‘En ik zie zelfs dat mijn neus dunner is. Dat is toch wat, dat je afvalt in je neus?’

Kleding

Waar Patty wel mee worstelt, is haar ‘zwabberende en zwierende’ kleding. ‘Alles is een beetje aan het wapperen’, zegt ze in de vlog. Weggooien is geen optie; de ster brengt haar oude kleding weg en het goede nieuws is dat jij het kunt scoren.

Bekijk de nieuwste aflevering van ‘Patty Brard: nog één keer slank’ hieronder:

