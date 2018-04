Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 4: ‘Het leven na een maagverkleining valt niet mee’

Patty Brard voert een strijd tegen de kilo’s. De 62-jarige presentatrice heeft al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Ze geeft echter niet op en heeft er dit keer – dankzij een gastric bypass – het volste vertrouwen in.

Patty is voor de opnames van ‘In therapie’ twaalf dagen in Nederland, zo vertelt ze in haar vierde vlog voor LINDA.tv, en dat valt alles behalve mee.

Off-day

Ze geeft toe één flinke off-day te hebben gehad, maar heeft niet stil gezeten. Zo heeft ze haar verjaardag gevierd met een etentje, maar die beleving is toch anders dan voor haar maagverkleining. ‘Wat kun je dan eigenlijk weinig eten’, aldus de presentatrice. ‘Je kunt het er wel ingooien, maar je hebt alleen jezelf ermee.’

Bekijk de aflevering hieronder:

Bron/beeld: LINDA.tv