Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 3: zó veel kilo is er al af

Patty Brard voert een strijd tegen de kilo’s. De 62-jarige presentatrice heeft al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Ze geeft echter niet op en heeft er dit keer – dankzij een gastric bypass – het volste vertrouwen in.

In haar derde vlog voor LINDA.tv vertelt de presentatrice hoe het afvallen haar afgaat en verklapt ze hoeveel kilo’s ze al kwijt is sinds de operatie. Daarnaast vertelt ze over haar nieuwe supersonische weegschaal die net binnen is gekomen. ‘Ik word er zo gelukkig van.’

Bekijk hieronder de derde aflevering van ‘Patty: nog één keer slank’.

Bron & beeld: LINDA.tv