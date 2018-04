Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 2: ‘Het gaat de goede kant op’

Patty Brard voert een strijd tegen de kilo’s. De 62-jarige presentatrice heeft al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Ze geeft echter niet op en heeft er dit keer – dankzij een gastric bypass – het volste vertrouwen in.

Tijdens het avontuur vlogt de presentatrice voor LINDA.tv, om alle kijkers op de hoogte te houden van haar bevindingen. In de tweede aflevering van ‘Patty Brard: nog één keer slank’ onthult de presentatrice dat het nog een kwestie is van een goede balans vinden. ‘Ik nam van de week een proteïneshake, maar ik dacht dat ik daarna een hypo kreeg’, zegt ze. ‘Het was te veel, en te snel.’ Daarnaast verklapt Patty hoeveel ze een week na de operatie al is afgevallen.

Bekijk de aflevering hieronder:

Bron & beeld: LINDA.tv