Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 8: dít is het gewicht dat ze kwijt is sinds haar gastric bypass

Patty Brard voert een strijd tegen de kilo’s. De 62-jarige presentatrice heeft al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Ze geeft echter niet op en heeft er dit keer – dankzij een gastric bypass – het volste vertrouwen in.

Inmiddels is het 2,5 maand geleden dat Patty een maagverkleining onderging. Sindsdien is ze al heel wat kilo’s kwijt, en daar is de presentatrice zelf hartstikke verbaasd over. ‘Dat gewicht heb ik al die tijd meegetorst’, zegt ze in haar nieuwe vlog voor LINDA.tv. Het afvallen kan haar niet snel genoeg gaan, maar ze voelt zich in elk geval wel ‘helemaal top’.

Hoeveel Patty precies is afgevallen sinds haar gastric bypass operatie? Kijk mee!

Bron/beeld: LINDA.tv