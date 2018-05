Patty’s strijd tegen de kilo’s – aflevering 10: deze BN’ers reageren vol lof op gewichtsverlies Patty

Patty Brard voert een strijd tegen de kilo’s. De 62-jarige presentatrice heeft al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Ze geeft echter niet op en heeft er dit keer – dankzij een gastric bypass – het volste vertrouwen in.

Na tien weken zijn we aangekomen bij alweer de laatste vlog van Patty Brard over het avontuur na haar maagverkleining. In deze video verklapt ze het gewicht dat ze uiteindelijk is kwijtgeraakt sinds de operatie én zien de reacties die ze kreeg van haar collega’s.

Alleen nog maar ‘Pat’

Nu ze weer even in Nederland is, ziet ze allemaal mensen die ze al een tijdje niet gezien heeft. ‘De één na de ander zegt: wauw, wat zie jij er goed uit’, aldus de presentatrice. In de video zien we hoe verschillende BN’ers reageren wanneer ze Patty weer zien. ‘Kijk jou nou’, zegt Jan Versteegh. ‘Het is nog maar de helft; het is alleen nog maar ‘Pat’, de ‘ty’ is er helemaal af. Ongelooflijk, zeg.’ Ook Imanuelle Grives wil haar lovende woorden kwijt voor de camera: ‘Kunnen we het er even over hebben hoe knap en mooi en fantastisch jij eruit ziet?’

Eindresultaat

In haar laatste vlog voor LINDA.tv onthult de presentatrice het getal dat de weegschaal aangeeft sinds haar gastric bypass: 78,6 kilo. ‘Dus ik ben inderdaad bijna 20 kilo met jullie afgevallen’, zegt ze trots. ‘De vlag kan uit!’

Voor nu gaat Patty er even tussenuit, maar ze is zeker van plan om het vloggen op een later moment weer op te pakken. ‘Om jullie te laten zien hoe het resultaat dan is.’

