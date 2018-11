Je zou bijna denken dat ’t een #throwback is: Patty Brard straalt op gloednieuwe foto

Nadat Patty Brard (63) een gastric bypass heeft ondergaan, is ze flink wat kilo’s kwijtgeraakt. En dat de presentatrice vandaag de dag fantastisch in haar vel zit, valt niet te ontkennen. Zo is op iedere foto te zien hoe ze straalt van oor tot oor.

Ook van haar nieuwste Instagramfoto spat het geluk af. ‘Blij met mijn slangenprintje’, schrijft ze erbij.

Terug in de tijd

Het jurkje staat haar inderdaad geweldig, maar wat haar fans vooral opvalt, is dat Patty er jaren jonger uitziet. Zo vindt een van haar volgers dat de presentatrice er weer uit ziet als een tiener. ’16 jaar’, klinkt het. Een ander schrijft: ‘Je lijkt echt twintig jaar jonger!’

