Patty Brard onherkenbaar na flinke afvalrace

De kilo’s vliegen er vanaf en Patty is dan ook aardig op dreef. De presentatrice is inmiddels flink afgevallen, en dat is ondertussen aardig te zien…

Door gezondheidsklachten en het wijzertje van de weegschaal dat bijna de 100 kilo aantikte, vond Patty het begin dit jaar hoog tijd om de knoop door te hakken en een gastric bypass uit te laten voeren. Zo gezegd, zo gedaan. Al snel vlogen de kilo’s eraf en is Patty inmiddels ruim drie maanden later zowat onherkenbaar. Bekijk de foto’s hieronder!

Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 13 Jun 2018 om 11:57 (PDT)

Een bericht gedeeld door Patty Brard (@pattybrard) op 9 Jun 2018 om 7:50 (PDT)

Een bericht gedeeld door Patty Brard (@pattybrard) op 1 Jun 2018 om 2:50 (PDT)

