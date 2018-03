Patty Brard al tien kilo afgevallen na maagverkleining

Was ze vorige week vrijdag nog boos op Diana Gabriels omdat zij verspreidde dat Patty onder het mes was gegaan, blijkt nu dat de presentatrice inderdaad een maagverkleining gehad heeft.

En Patty Brard is twee weken na haar maagverkleining al behoorlijk wat afgevallen. De presentatrice is tien kilo lichter en voelt zich direct een compleet ander persoon, vertelt ze LINDA.tv.

Anders

“Toen ik net tijdens het vloggen in mijn telefoon keek dacht ik: dit ben ik helemaal niet. Ik herkende mezelf niet meer. Ik voel me al zó anders”, vertelt Patty, die de komende weken voor LINDA.tv haar afvalproces bijhoudt.

België

Begin dit jaar ging volgens Patty de knop om. “Toen ik die dag op de weegschaal ging staan, woog ik 97.9 kilo. Ik schrok me dood en dacht: nu is het klaar.” Na veel omzwervingen ging ze uiteindelijk in België onder het mes voor een gastric bypass. Dit klopt inderdaad met het verhaal dat vorige week in Story stond.

Herstellen

Momenteel is Patty, die sinds januari ook geen druppel alcohol meer heeft gedronken, nog aan het herstellen van de ingreep. “De eerste twee weken mag je alleen maar vloeibaar eten. Maar gelukkig ben ik nu al van de Bambix af en hoef ik m’n aardappels niet meer met een staafmixer te pureren, dus dat scheelt.”

Bron: ANP | Beeld: Mischa Schoemaker (ANP)