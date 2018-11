Wat een prestatie: Patty Brard onthult haar kledingmaat na afvalrace

Patty Brard (63) is de afgelopen tijd veel met haar gewicht bezig geweest en heeft daar alles behalve een geheim van gemaakt. Zo onthulde ze eerder al haar hoogste gewicht vóór haar afvalrace en verklapt de presentatrice nu haar nieuwe kledingmaat.

In haar column in Weekend blikt Patty terug op haar verschijning in ‘De Wereld Draait Door’. ‘Ik zag er prachtig uit, al zeg ik het zelf’, aldus de presentatrice. Daarbij verklapt ze dat de zwarte jurk die ze droeg, een maatje 36 was.

Rolgordijnen

Ondanks dat ze zich fantastisch voelde, schrok ze tóch toen ze de beelden terugzag: ‘Ik zag een slanke Indonesische vrouw met rolgordijnen voor haar ogen!’ Genoeg reden voor Patty om diezelfde avond nog een bezoekje te brengen aan een kliniek, voor wat botox onder haar ogen. Toch ging ze later nog onder het mes voor een ooglidcorrectie, omdat er ook vet onder haar ogen was verdwenen na haar afvalrace. ‘Maar het scheelt dat ik al bijna een jaar niet meer drink, want dan word je niet zo blauw.’

