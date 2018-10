Patty Brard onthult het hoogste gewicht vóór haar afvalrace

Dat Patty Brard (62) een echte doorzetter is, moge duidelijk zijn. De presentatrice is maar liefst 26 kilo afgevallen sinds haar gastric bypass en de complimenten blijven binnenstromen.

Voor haar afvalrace is er één moment geweest waarop ze zeker wist dat ze de strijd met de kilo’s aan wilde gaan. ‘Ik woog op dat moment 97,9 kilo en ik wist niet meer wat ik aan moest’, vertelt ze in Beau Monde. ‘Toen dacht ik: ‘als ik de honderd aantik, dan pak ik een touw. Dan is het klaar. Dan hoeft het niet meer’. Bij wijze van spreken dan, hè.’

Schandalig

Het is niet de eerste keer dat Patty heeft geprobeerd om wat kilo’s kwijt te raken, maar wél de eerste keer dat ze het gewenste succes boekt. En na dit enorme gewichtsverlies heeft ze meer tv-aanvragen dan ooit gekregen. ‘Eigenlijk is het schandalig dat de klussen afhangen van je uiterlijk, maar ik zie zelf ook het verschil’, geeft ze toe.

Antoine

Niet alleen Patty en haar fans zien het grote verschil, ook haar grote liefde Antoine merkt op hoe geweldig zijn vrouw eruit ziet. ‘Hij bracht me naar het vliegveld en zei bij het afscheid dat ik er zo mooi uitzag. Dat had hij al jaren niet zo spontaan tegen me gezegd.’

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP