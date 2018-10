Afgevallen Patty Brard kijkt terug op ‘dik’ lichaam: ‘Wat zag ik eruit!’

Patty Brard kan niet meer kijken naar beelden van zichzelf toen zij dertig kilo zwaarder was. “Wat zag ik eruit!”, zegt de televisiepresentatrice in een interview dat zij samen met wetenschapsjournalist en tv-persoonlijkheid Diederik Jekel aan de VARAgids gaf.

‘Ik was dikker dan ik dacht’

Beiden worstelen al jaren met hun gewicht. Volgende week dinsdag zendt de NTR op NPO 3 de eerste aflevering uit van de docureeks Brard & Jekel: VetGelukkig. “Achteraf vind ik dat ik dikker was dan ik dacht”,vertelt Patty aan de VARAgids. “Je probeert het natuurlijk altijd een beetje te vergoelijken en de weegschaal te vermijden. Ik deed er voor mijn gevoel ook van alles aan om af te vallen. Als ik daar nu op terugkijk, was het vervallen van het ene dieet in het andere het slechtste wat ik ooit kon doen.”

Tijd voor verandering

In de televisiereeks onderzoekt het duo vanuit hun persoonlijke ervaring de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht. “Het wordt tijd dat er serieus onderzoek wordt gedaan naar het hoe en waarom van het overgewicht, net als bij andere gezondheidsklachten, voor een goed advies en de juiste behandeling. Met alleen roepen ‘Minder eten, meer bewegen’ help je mensen niet”, zegt Brard.

Kwetsbaar in beeld

De twee geven zich letterlijk en figuurlijk bloot in de NTR-serie. “Diederik en ik hebben een natuurlijke klik. Als hij in zijn onderbroek op de bank moet, kan ik moeilijk zeggen dat ik graag mijn jurk aanhoud. Het is makkelijker om eerlijk en open te zijn als je maatje dat ook is. We delen ook veel verhalen. De kwetsbaarheid heeft ons juist enorm versterkt.”

Familie Kruys

Aanstaande zondag is Patty, die er inmiddels stralender uitziet dan ooit tevoren, ook te zien in de seizoensfinale van Familie Kruys, de populaire RTL-serie van én met Linda de Mol. Ook op deze beelden zien we Patty nog met haar vollere figuur.

‘Brard & Jekel: VetGelukkig’ zie je vanaf 23 oktober om 20.25 uur op NPO3.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte