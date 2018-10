Zo. Veel. Respect: Patty Brard deelt verbluffende foto’s vóór en na afvalrace

Dat Patty Brard (63) heel wat kilo’s kwijt is geraakt, moge duidelijk zijn. Onlangs deelde ze al het hoogste gewicht vóór haar afvalrace, nu heeft de presentatrice een foto van haar ‘oude zelf’ naast een kiekje van nu geplaatst. En daarop is het verschil pas écht goed te zien.

Lees ook: Afgeslankte Patty Brard wordt overladen met complimenten

‘Ik kan het niet mooier maken dan het is en dat hoeft ook niet! Ik ben vetgelukkig in mijn nieuwe lichaam maar vroeg me af of je überhaupt gelukkig kan zijn in een voller lichaam…’, schrijft Patty bij de verbluffende collage.

Respect

Menig volger van Patty heeft onwijs veel respect voor haar. Niet alleen wegens het resultaat van haar afvalrace, maar ook omdat ze de transformatie durft te delen. ‘Hi Patty, je mag trots op je zelf zijn! Door het afvallen, hebt je een ander nieuw lichaam gekregen! Je straalt als een gelukkig mens!’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Patty, ik heb grote bewondering voor je. Ben blij dat je dit met ons wil delen.’

VetGelukkig!

Vanavond gaat de vierdelige documentaire VetGelukkig! van start, om 20.25 uur op NPO3. Hierin onderzoekt Patty samen met Diederik Jekel vanuit hun persoonlijke ervaring hoe het is om overgewicht te hebben. Ook worden de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht belicht.