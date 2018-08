Wow: Patty Brard onthult in badpak hoeveel kilo’s ze al kwijt is

De kilo’s vliegen eraf bij Patty Brard en dat is goed te zien! De presentatrice post vol trots een foto in badpak en onthult hoeveel ze al kwijt is.

Ze schrijft: ‘Ja ja… ik ben een gelukkig mens! #zeventigkilo #nogvijftegaan’. Patty wil nog vijf kilo afvallen en dan is ze helemaal tevreden. Maar haar volgers zij nu al vol lof over het figuur van Brard. ‘Wauw wat zie je er onwijs goed uit!’, complimenteert iemand haar.

Onzeker

Hoewel Patty nog wat onzeker was om deze foto te plaatsen, is dat volgens haar fans nergens voor nodig. ‘Hoe geweldig is dit… En onzeker? No way, niet nodig mooi mens.’

