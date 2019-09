Patrick Martens stopte met ‘GTST’ wegens homoseksuele rol: ‘Dat durfde ik gewoon niet’

Als je al een tijdje fan bent van ‘GTST’ weet je waarschijnlijk wel dat de rol van Morris Fischer door meerdere acteurs vertolkt is. Patrick Martens (41) was de eerste die in de huid van het personage kroop, maar zette na een jaar een punt achter zijn rol in de soap. Dat had alles te maken met het feit dat zijn karakter homoseksueel zou worden.

In Chantals Pyjama Party vertelt Patrick openhartig over zijn beslissing. “Ze wilden dat mijn personage een homoseksuele jongen zou worden, maar dat durfde ik gewoon niet”, aldus de acteur die jaren geleden uit de kast kwam.

Vol in de kast

Toen de makers van GTST het voorstel deden, durfde Patrick er nog niet voor uit te komen dat hij op jongens viel. “Dus die rol kwam veel te dichtbij”, verklaart hij. “Ik zat nog vol in die kast. Ik dacht: dan ga ik vol mezelf spelen, dat kan ik helemaal niet.”

Coming-out

Patrick had zijn broer al wel in vertrouwen genomen en niet veel later na zijn afscheid van GTST besloot de presentator het aan zijn ouders te vertellen. Hij onthulde in het bijzijn van zijn broer verliefd te zijn op een jongen en barstte in tranen uit. Zijn ouders waren duidelijk opgelucht nadat Patrick zijn verhaal gedaan had en aan het einde van de avond stak zijn vader hem nog een extra hart onder de riem. “Hij zei: ‘Als jij maar gelukkig bent'”, aldus de voormalige soapster. “Dat was alles wat ik wilde.”

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP