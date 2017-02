Patricia Paay stort haar hart uit bij Jinek: “Ik ben kapot, dit is het werk van een zieke geest”

Het gaat niet goed met Patricia Paay (67) sinds het lekken van de seksvideo vorige week. Gisteravond reageerde ze voor het eerst zelf op de situatie in de talkshow van Eva Jinek. “Je zit in een nachtmerrie, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed.”

Vorige week lekte een seksvideo met zeer expliciete beelden van Patricia Paay uit. De beelden stonden in een mum van tijd overal online, onder andere op de website van GeenStijl waar ze inmiddels verwijderd zijn.

Patricia hield zich de afgelopen tijd stil, maar wil nu toch eenmalig haar verhaal doen bij Eva Jinek. Ze wil laten zien wat het met haar doet. Zichtbaar geëmotioneerd begint ze te vertellen. “Dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben al 50 jaar te zien op tv en na de verspreiding denk ik: In één klap is alles weg. Zo ga ik nu de geschiedenis in.”

Niet veilig

Sinds het incident is Patricia naar eigen zeggen “in een put gezakt”. Ze voelt ze zich thuis niet meer veilig en komt alleen nog voor het noodzakelijke buiten. Haar huis werd zelfs met eieren bekogeld. “M’n ruiten zitten onder de eieren. Ik was alleen thuis toen ze gegooid werden; heel eng en intimiderend.”

Patricia Paay: ”Ik snap heel goed dat jonge meisjes die op een zelfde manier vernederd worden denken ik wil dood. Dat dacht ik ook.”#jinek pic.twitter.com/2OoFzKdmOr — Jinek (@JinekLive) 14 februari 2017

Patricia was alleen thuis toen ze hoorde dat de video online stond. In eerste instantie nam ze het niet zo serieus. “Ik dacht: het zal wel onzin zijn. (…) Ik kon het me niet voorstellen. Het duurde lang voor ik het geloofde, dat zoiets kon.” Toen de impact van de gelekte video doordrong, besloot Patricia advies te vragen aan John van den Heuvel en Peter R. de Vries.

Ex-vriend

De sekstape werd al een tijd geleden opgenomen, tijdens een vrijsessie met een ex-vriend. Patricia stemde op dat moment met de opnames in. “Iedereen doet wel eens iets geks. Je verwacht niet dat het op social media wordt gedeeld. Ik had beter moeten weten, dat zeg ik eerlijk. Maar ik blijf wel vinden dat iedereen thuis mag doen wat-ie wil. Daar heeft niemand iets mee te maken.” Patricia zegt zelf een vermoeden te hebben wie de video verspreid heeft, maar daar wil ze geen uitspraken over doen.

Gevolgen

Afgelopen vrijdag deed ze al aangifte en inmiddels heeft ze ook de hulp van een advocaat ingeroepen. Patricia is vastberaden het er niet bij te laten zitten, zeker nu op zakelijk vlak niemand meer het haar in zee wil. “Ik wil laten zien dat dit níet mag. Dit mag nooit meer gebeuren! (…) Ik zeg tegen mijn dochter ook: Kin omhoog en face it. We gaan het uitzoeken en ik hoop dat we tot een goed resultaat komen. Dit wordt mijn strijd.” Met een kleine lach: ,,Ik heb verder toch niets te doen.”

”Ik zal me gaan inzetten voor slachtoffers van dit soort misdrijven. Dit mag nooit meer gebeuren in Nederland. Het is mijn strijd”. #jinek pic.twitter.com/0s6VekArOU — Jinek (@JinekLive) 14 februari 2017

Lees ook: