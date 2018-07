Patricia Paay heeft vandaag haar overwinning behaald in de rechtszaak tegen GeenStijl en Twitteraar Eendevanger. De diva had de website en Michel V. voor de civiele rechter in Amsterdam gesleept voor het verspreiden van het inmiddels beruchte plasseksfilmpje dat vorig jaar rondging op internet. Helaas is de toegekende schadevergoeding stukken lager dan waar Patricia op hoopte…

‘Materiële schade niet bewezen’

Dit laat haar advocaat Johan Langelaar weten aan het AD. Door het filmpje te plaatsen, hebben GeenStijl en Eendevanger onrechtmatig gehandeld. Ze krijgt hiervoor 30.000 euro schadevergoeding aan immateriële schade, maar dat is een schijntje vergeleken bij het bedrag dat Patricia en Langelaar eerder eisten: 450.000 euro. Misgelopen salaris, oftewel materiële schade, vond de rechter niet voldoende bewezen.

Teleurgesteld

Haar advocaat is tevreden, maar toch ook teleurgesteld. “Belangrijk is dat zij veroordeeld zijn voor het plaatsten van dat filmpje. Het bedrag had ik wat hoger gehoopt. Materiële schade acht de rechter niet bewezen. Daarvoor kunnen we eventueel nog in hoger beroep gaan”, aldus Langelaar. “Ik had het dubbele verwacht. Maar we hadden hoog ingezet om iedereen, inclusief de rechter, wakker te schudden.”

GeenStijl, WelBlij

De advocaat van GeenStijl laat weten dat zijn cliënten blij zijn dat de rechter de “astronomische claim” van Paay niet heeft gehonoreerd. “Paay zal het niet als overwinning voelen, want zij wilde die tonnen hebben.” Tegelijk meent de raadsman dat de uitspraak van de rechter “te veel is beïnvloed door de publieke opinie” en zegt hij niet te snappen waarom GeenStijl en Eendevanger hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld.

John van den Heuvel

De zaak draait om de video waarin te zien is dat Paay plasseks heeft met een man. Het verhaal kwam de wereld in doordat Telegraaf-misdaadjournalist John van de Heuvel meldde dat er zo’n filmpje in omloop was. Hij besprak de zaak ook in RTL Boulevard en wees erop dat verspreiding van de video een strafbaar feit zou opleveren. Na een aantal dagen plaatste twitteraar Eendevanger het filmpje op zijn account en plaatste GeenStijl een link daarnaar.

‘Het ergste wat me is overkomen’

Na een eerdere zitting, in mei, probeerden de partijen nog tot een schikking te komen, maar dat mislukte. Tijdens die zitting vertelde Paay dat het publiceren van het filmpje het ergste is wat haar ooit is overkomen. “Ik wilde dood.”

