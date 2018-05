Patricia Paay: ‘Als er roddels zijn, is dat niet omdat ik aandacht wil’

Patricia Paay schuift samen met haar dochter Christina Curry aan bij een psycholoog om zich voor het eerst echt open te stellen. Deze sessies zijn gefilmd voor het programma BN’ers in Therapie. Patricia: ‘Mensen zullen vast weer zeggen: ‘oh, moet ze weer aandacht?’ maar nee, liever eigenlijk niet.’

Patricia Paay en Christina Curry, Javier Guzman, Patty Brard, Glenn Helder, Ismail Ilgun en Bibian Mentel zitten voor het programma BN’ers in Therapie één voor één bij psychiater Esther van Fenema om te praten over wat er echt toe doet. Aan Patricia en Christina de taak om het spits af te bijten.

Wat kunnen we verwachten van BN’ers in Therapie?

‘De mensen thuis krijgen een andere kant te zien van de BN’ers die meedoen. Normaal zeggen ze altijd ‘nee, hoor het gaat goed met mij’, want dat zijn ze gewend om te zeggen. Bekende Nederlanders zijn niet zo open als dat je denkt, terwijl Nederland toch bekendstaat als een heel open land. Maar dat zijn we eigenlijk niet.’

Hoe komt dat dan?

‘Geen idee. Ik heb heel lang in Amerika en in Engeland gewoond en daar reageren ze heel anders. Vooral Amerikanen, wat we hier bijna niet kunnen geloven. Als zij verdrietig zijn, zijn ze heel verdrietig en als ze blij zijn, zijn ze extreem blij. Zij uiten zich heel anders dan dat wij in Nederland doen.

Waarom heb je dan toch besloten om jezelf open te stellen in dit programma?

‘Ik heb er lang over moeten nadenken, maar ik dacht met wat ik heb meegemaakt, is het misschien wel interessant om te laten zien hoe het met mij is. Het voorval is een maatschappelijk probleem en ik vind het belangrijk om met name jongere, maar ook oudere mensen te waarschuwen voor de gevolgen. Er zullen best veel mensen bijzitten, die zeggen ‘oh, moet ze weer aandacht?’ Nee, normaal gesproken liever niet. Dat komt ook terug in het programma en de sessies die ik heb gehad. Je ziet hoeveel moeite ik daar mee heb en dat ik helemaal niet geschikt ben dat mensen zoveel weten over mijn privéleven. Ik vind het de grootste ramp allertijden, maar het hoort ook een beetje bij het bekend zijn. Dat is wat je inlevert, maar leuk is anders.’

Is dat dan ook het grootste vooroordeel dat mensen over je hebben?

‘Ja, ik lees wel honderd keer dat ik weer aandacht wil, maar zo is het niet. Als ik mijn werk moet doen en ik moet iets promoten, dan doe ik daar mijn best voor. Dan vraag ik die aandacht toch niet voor mijzelf, maar voor datgene waar ik aan mee doen. Zelf zal ik nooit aandacht vragen. Als er roddels zijn, is dat niet omdat ik aandacht wil. Maar die geven ze mij en daar heb ik helemaal geen zin in.’

Je doet dit samen met je dochter Christina. Hoe is dat?

‘Christina blijkt nog steeds heel erg te zitten met de scheiding van haar ouders. Dat is al tien jaar geleden, maar dat heeft meer pijn gedaan dan wij dachten. Dat kwam er tijdens de therapiesessies nu weer uit, omdat zij nog wat dingen kwijt moest. Ik kon daar toentertijd niets aandoen, ook niet sturen. Het ging zoals het ging en dat had ik ook maar te accepteren.’

Versterkt dit jullie band?

‘Onze band was al sterk, maar nu met de camera erop werd het weer herhaald. Ik besefte wel even hoe belangrijk het voor haar was, omdat ze er weer over begon.’

Durven jullie wel voor honderd procent eerlijk te zijn met die camera’s?

‘Zij wel, maar ik niet. Ik heb het daar moeilijk mee. Ik ben het gewend om mij in te houden als er een camera op mij gericht staat, want het kan immers gevolgen hebben. Je weet dat de schrijvende media meekijken, dus dan heb je daar het gezeur weer mee.’

Heb je wel het gevoel dat je er iets aan hebt gehad?

‘Erover praten is het beste wat je kunt doen. Ik denk niet dat je op mijn leeftijd nog een bepaalde gewoonte kan veranderen, maar ik geloof wel dat je een lesje kunt leren. Zo heb ik eruit gehaald dat ik minder snel mensen in vertrouwen moet nemen. Ik ben heel impulsief en ik moet beter en langer nadenken voordat ik iets doe. Nu praat ik minder tegen mensen. Ik durf gewoon niet meer. Maar ik ben ook positiever geworden. Dat merkte ook de psychiater.’

