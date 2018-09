Ook dát nog: Patricia Paay ondergaat ingrijpende operatie

Het zit Patricia Paay niet mee. Naast de juridische strijd tegen Johan Vlemmix, die een sekspop van haar op de markt wilde brengen, heeft de glamourdiva meer zorgen: Patricia staat een ingrijpende operatie te wachten.

Val van de trap

Hoewel de jaren geen vat op Patricia Paay lijken te hebben, vertoont het lijf van de 69-jarige glamourdiva de laatste maanden flink wat ongemakken. Het is zelfs zo erg dat haar een ingrijpende operatie is aangeraden. ‘Ik moet een nieuwe heup,’ onthult Patricia aan Story. “Een kunstheup. Ik ben vorig jaar van de trap gevallen. De gevolgen daarvan zijn dat ik nog altijd een beetje gammel in elkaar zit en veel last van mijn heup heb. De artsen hebben me aangeraden een kunstheup te nemen. Ik zie daar enorm tegenop, want het is een lang revalidatietraject.”

Benen in de nek

Maar hoe lang Patricia ook moet herstellen, ze beseft dat de doktoren het beste met haar voor hebben. “Ik hoop dat ik er na de operatie weer twintig jaar tegenaan kan en mijn benen weer in mijn nek kan leggen. Dat kon ik vroeger ook. Ik ben altijd heel lenig en een bezig bijtje geweest, heb veel bewogen”, vertelt Patricia, die haar leeftijd niet wil opvoeren als belangrijkste reden voor een kunstheup. “Lady Gaga heeft een paar jaar terug ook een nieuwe heup gekregen. Ze was toen pas eind twintig en is daar prima van hersteld. Ik hoop dat mij dat ook lukt.”

