Patricia Paay openhartiger dan ooit over uitlekken video

Patricia Paay denkt dat ze haar hele leven achtervolgd zal worden door haar begin dit jaar uitgelekte sekstape. ‘Ik heb dat zelf ook als ik iemand zie waarmee iets gebeurd is. Dan denk je daar toch weer even een seconde aan’, zei Patricia in Linda’s Zomerweek.

Opgesloten in huis

Nadat de pikante video van haar in februari op internet opdook, sloot Patricia zich wekenlang op in huis. ‘Maar ik merkte dat ik veel lieve mailtjes en berichten kreeg, er kwamen vrouwen aan de deur, het hele huis stond vol bloemen. Toen dacht ik: ik moet er gewoon met opgeheven hoofd tegenaan. Je moet verder in het leven.’ Toch merkt de diva dat het filmpje aan haar blijft knagen. ‘De gedachte blijft bij mij constant. Dan vraag ik me af: wat denk jij? Dat blijft, het wordt niet minder.’

Schamen

Toen de beelden opdoken en massaal werden gedeeld, schaamde Patricia ‘zich dood’. ‘Je stort gewoon helemaal in. Je kunt je niet meer schamen dan dat. Schop me in m’n blote billen naar buiten, dat vind ik nog niet eens erg, dit vind ik erger.’

Zwieper

Patricia houdt er rekening mee dat ze er mogelijk nooit achterkomt wie de beelden heeft gelekt. ‘Ja, dat is moeilijk. Je zou het liefst iemand dood willen schieten of een zwieper willen geven, maar het is moeilijk te achterhalen.’

Schadevergoeding

De diva vindt het ‘frappant’ dat er in ‘deze social media tijd’ nog geen wetgeving is die het verspreiden van beelden van een ander aan banden legt. Patricia hoopt dat ze een eventuele rechtszaak rondom haar sekstape wint en een flinke schadevergoeding opstrijkt. ‘Als ik win en veel geld krijg, ben ik een voorbeeld. Als mensen weten dat ze heel veel geld moeten betalen, denken ze er nog even langer over na. Niet dat het mij beter maakt of dat ik een lekkerder gevoel krijg, helemaal niet. Het helpt niet, want wat is een carrière van vijftig jaar waard?’

