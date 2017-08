Patricia Paay openhartig over verkrachting op 17-jarige leeftijd

Patricia Paay is op 17-jarige leeftijd verkracht tijdens een optreden. Een traumatische gebeurtenis die ze jarenlang voor haar ouders heeft verzwegen. In Linda’s Zomerweek, dat gisteravond werd uitgezonden, vertelt ze openhartig over de verkrachting.

Gedetailleerde herinnering

De BN’er was nog maagd toen ze werd verkracht door een Mexicaanse gitarist. Een gebeurtenis die ze zich nog heel goed kan herinneren. ‘Het was in Arnhem, de band was beneden aan het spelen. We hadden een kleine pauze. De helft van de band ging wat drinken, ik trok een ander jurkje aan. Ik liep de trap op en werd ergens naar binnen gesleurd. Ik had een wit zijden jurkje aan, dat werd over mijn hoofd getrokken. Ik voelde twee armen op mij leunen, ik kon niet meer bewegen.’

Geen aangifte

Patricia heeft de traumatische gebeurtenis jarenlang met niemand besproken. ‘Ik wist wie het was, maar ik dacht ‘Ik vertel het niet aan papa. Die gelooft mij niet, of die geeft mij de schuld.” Ze heeft dan ook geen aangifte gedaan tegen haar verkrachter. Patricia heeft nooit hulp gehad om de verkrachting te verwerken, dat heeft ze op eigen houtje gedaan. ‘Ik weet niet of ik er last van heb gehad. Het heeft wel heel lang geduurd tot ik weer een vriendje kreeg,’ aldus Patricia.

Beeld: Peter Smulders