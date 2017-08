Patricia Paay gaat dirigeren

Carrière switch voor Patricia Paay? De blondine gaat deelnemen aan de dirigeerwedstrijd Maestro van AVROTROS, zo meldt De Telegraaf. Paay zal het opnemen tegen onder meer acteur Waldemar Torenstra en kickbokser Remy Bonjasky.

John Paay Orchestra

Met haar deelname treedt de zangeres in de voetsporen van haar vader. In 1965 debuteerde la Paay in het jazzorkest van haar vader, die later orkestleider werd van zijn eigen John Paay Orchestra. Patricia nam in 2000 met het orkest van haar vader het album Daddy op. Aan ervaring ontbreekt het dus niet, dus we zijn dan ook heel benieuwd hoe ze het er vanaf zal brengen bij het programma.

Gouden Baton

In het programma Maestro doet een groep BN’ers onder leiding van Frits Sissing een dappere poging om het dirigentenvak onder de knie te krijgen. Wie er naast Patricia, Waldemar en Remy nog meer zullen gaan vechten om de Gouden Baton, is nog niet duidelijk.

De opnames van de vierde reeks van Maestro beginnen in september in de Philharmonie van Haarlem. 27 oktober wordt de eerste uitzending van het populaire programma uitgezonden.

