The Passion stond op bucketlist van Tommie Christiaan

Tommie Christiaan twijfelde geen moment toen hij vier maanden geleden werd gevraagd voor de rol van Jezus in The Passion. “Meespelen in The Passion stond op mijn bucketlist”, aldus Tommie.

“Ik ben zanger én acteur. The Passion is voor mij een uitgelezen mogelijkheid om deze twee passies te combineren. The Passion is een mooi project, er kijken veel mensen naar en het stond op mijn bucketlist. En dan krijg ik ook nog de hoofdrol toebedeeld, daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen.”

Glennis Grace

In de muzikale televisieshow, dat donderdagavond wordt opgevoerd en live te zien is op NPO 1, speelt Glennis Grace de rol van Maria. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. “Iedereen heeft een andere achtergrond”, vertelt Tommie. “Brainpower is helemaal in zijn comfortzone als hij een deel rapt. Het is voor het eerst dat er wordt gerapt in The Passion.”

The Passion staat dit jaar in het teken van het thema ‘Ik zie jou’. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dichtbevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven. Dat is een thema dat Tommie erg aanspreekt. “Jezus zag mensen staan, ook als ze ziek of onrein waren. Hij was van mening dat iedereen er mag zijn.”

