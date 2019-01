Verdrietig nieuws: pasgeboren zoontje van ONM-acteur Aram van de Rest overleden

Ontzettend treurig nieuws voor Aram van de Rest en zijn vriendin. Een week na de geboorte is hun zoontje Kian komen te overlijden, zo maakte de ‘Onderweg naar Morgen’-acteur bekend op zijn privé-Facebookpagina.

Het bericht werd opgemerkt door Albert Verlinde, die toestemming kreeg van de acteur om het nieuws naar buiten te brengen in zijn nieuwe programma ‘6 Inside’. De presentator moest wel benadrukken dat het Emma Kinderziekenhuis ‘hard en goed voor ons heeft gezorgd’.

Zuurstoftekort

Volgens Verlinde verliep de zwangerschap ‘ongelofelijk goed’, maar kwamen zowel moeder als kind vlak voor de geboorte in de problemen. Hierdoor moest de vriendin van Van de Rest een keizersnede ondergaan en leek het in eerste instantie goed te gaan met het jochie. Na een week bleek dat Kian te veel zuurstoftekort had opgelopen, met een zware hersenbeschadiging als gevolg. Hierop besloot het artsenteam de behandeling te staken.

Acteur

Aram van de Rest (42) is onder meer bekend van zijn rollen in de soap ‘Onderweg naar Morgen’ en ‘De Verdwenen Pakjesboot’. Ook regisseerde hij meerdere projecten.

