Zien: pasgeboren dochtertje Jim Bakkum heeft nu al een flinke haardos

Begin deze maand is het derde kindje van Jim Bakkum en Bettina Holwerda ter wereld gekomen. Een makkelijke start had het kleine meisje niet. Wegens een infectie moest ze 12 dagen worden opgenomen in het ziekenhuis, maar inmiddels is ze gelukkig aan de betere hand.

Nóg meer reden voor Bettina om haar pasgeboren kind dicht tegen zich aan te houden. “Ik hoop dat Molly van knuffelen houdt, anders heeft ze het zwaar”, schrijft ze bij de foto waarop duidelijk wordt hoeveel haar de baby al heeft. “Iedereen hier in huis kan haar namelijk de hele dag wel opeten, zò verliefd zijn we allemaal op dit heerlijke harige diertje.”

Lees ook

Jim Bakkum deelt intieme foto vlak na geboorte dochtertje en heeft belangrijke boodschap

De volgers van Bettina laten massaal weten de volle coupe van Molly fantastisch te vinden. “Wat heeft ze prachtige, mooie haartjes!”, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: “Ooooh, dat haar. Heerlijk!”

Grease

Jim en Bettina leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en stapten in 2011 in het huwelijksbootje. Niet alleen zijn ze de trotse ouders van Molly, maar hebben de twee ook een zoontje genaamd Lux (6) en dochtertje Posy (3).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram