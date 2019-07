Pas bevallen Monique Smit denkt al aan derde: ‘Het perfecte plaatje’

Haar tweede zoontje is nog maar een paar dagen oud, maar Monique Smit denkt al aan nummer drie. De Volendamse, die donderdag beviel van Luca Liam, vindt haar gezin nog niet compleet, zo zegt ze in ‘De Telegraaf’.



“Ik kan me niet voorstellen dat het de laatste keer is geweest dat ik het gevoel van zwanger zijn heb gevoeld. Een derde zou absoluut welkom zijn en dan is ons gezinnetje echt compleet”, aldus de 30-jarige Monique. Donderdag zag Luca Liam het levenslicht, zoontje Noah is inmiddels 3 jaar.

Trouwen

Monique weet ook al wat de volgende mijlpaal wordt als ze haar derde kind op de wereld heeft gezet: een huwelijk. De zangeres en presentatrice is al jaren gelukkig met Martijn Molleman, maar hij ging nog niet op zijn knieën. “Met drie kinderen naast ons kan er in de toekomst ook getrouwd worden”, vindt Monique. “Het perfecte plaatje.”

Hoogtepunten

Al eerder sprak de zangeres over een huwelijk, maar gaf ze aan hier wel nog even mee te willen wachten. “Ik wil niet zwanger trouwen”, zei ze destijds. “Vorig jaar hebben we een huis gekocht, we wonen net samen in ons paleisje en we krijgen deze zomer een kind. Ik vind het zonde om alle hoogtepunten in één of twee jaar te proppen.”

Miskraam

Hoewel de zangeres momenteel op een roze wolk leeft, is dat tussen de geboorte van haar zoontje Noah (3) en de laatste zwangerschap wel anders geweest. In een openhartig interview vertelde Monique een miskraam te hebben gehad. “Het ging mis op de verjaardag van Martijn (vriend, red.), dus we hadden een huis vol visite. Ik ben altijd van de problemen, Martijn zoekt naar oplossingen. Hij zei: ‘Nee joh, komt goed, we zien het morgen wel.’ Maar het kwam niet goed. Het was nog heel vroeg in de zwangerschap, na twee maanden, maar dat vond ik toch heel heftig.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Monique Smit (@moniquesmit_insta) op 16 Jun 2019 om 8:53 (PDT)

Bron & beeld: ANP