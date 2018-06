Paris Hilton lanceert eigen kledingcollectie (en het is alles wat je ervan verwacht)

Ze mag nu misschien een stuk netter gekleed de de deur uit gaan; we zijn het tijdperk dat Paris Hilton rondhuppelde in joggingspakken van Juicy Couture niet vergeten. En ook zelf heeft de hotelerfgename dat tijdperk nog niet helemaal afgesloten. Paris komt namelijk met een eigen kledinglijn, die volledig bestaat uit roze trainingspakken, lage heupbroeken en, last but not last, de welbekende panterprintjes.

Ken jij The Simple Life met toenmalige bff Nicole Richie nog? Dan zullen deze outfits je vast en zeker bekend voorkomen. De collectie in samenwerking met de Britse modeketen Boohoo lijkt namelijk volledig geïnspireerd te zijn op de succesvolle realityserie.

Van fluwelen joggingspakken tot aan roze badpakken en tiara’s: vraag de blondine om een kledingcollectie te ontwerpen en dit is het resultaat. Misschien niet per se alledaags, maar hé: wij houden hier stiekem wel van!

Bekijk hieronder voor alvast een sneak peek van de ParisHiltonxBoohoo-collectie!

