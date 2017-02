Parastoo uit ‘Temptation Island’ worstelt met een depressie

Parastoo houdt van wilde feestjes, sexy dansmoves én van spierbundel Niels. Heel Vlaanderen en Nederland denkt dan ook dat ze een echte losbol is, maar niets is minder waar. “Ik slik antidepressiva, angstremmers én slaappillen. Anders kom ik de dag niet door”, vertelt ze openhartig aan het Vlaamse weekblad Dag Allemaal.

De Nederlandse verleidster worstelt met een depressie. “Ik dacht dat ik mezelf had herpakt. Maar op het eiland liep het terug mis. Ik vloog meteen in de drank en ik heb dat patroon elf dagen lang volgehouden. Ik sta nu echt voor schut op tv”, vertelt Parastoo.

Volgens Parastoo is ‘Temptation Island’ een soort van luxueuze gevangenis. “Ik ben er mijn zelfcontrole helemaal verloren, want op het eiland kan én mag alles. Ik heb er zelfs dingen gedaan die ik me niet meer kan herinneren.”

Ik schrik er niet van dat mensen zo tekeergaan over mij.

Drugs

Parastoo vertelt ook openhartig over haar drugsverleden. “Toen ik veertien jaar was, rookte ik al marihuana en nadien gebruikte ik harddrugs. Die drugs maakte me kalm. Mijn vader is altijd een drugsverslaafde geweest. Die gevoeligheid voor verslaving heb ik dan ook van hem gekregen.”

Transgender

Het ging de ronde dat Parastoo een transgender is. Met deze roddel heeft de verleidster het enorm moeilijk. “Huilend heb ik aan mijn vrienden gevraagd of ik op een man lijk.”

Maar dat was niet het enige gerucht dat uitbrak. “Nee ik ben ook geen prostituee”, verdedigt Parastoo zich. “Ik heb inderdaad naakt voor mannen gedanst, maar dat wil toch niet zeggen dat ik met hen tussen de lakens kruip.”

Bron: Dag Allemaal