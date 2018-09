Zien: zó ziet de oudste zoon van Trijntje Oosterhuis eruit

De tijd vliegt, want maandag mocht de oudste zoon van Trijntje Oosterhuis alweer veertien kaarsjes uitblazen. En aan de foto’s op Instagram te zien, is het al een grote jongen geworden.

Lees ook: Wauw: Trijntje Oosterhuis showt wespentaille om jaloers op te zijn

Ter ere van zijn veertiende verjaardag zette de zangeres haar oudste zoon flink in het zonnetje. ‘Al veertien jaar lang is het elke dag feest omdat jij de wereld zo veel mooier maakt door jezelf te zijn’, aldus Trijntje bij een collage van Jonas. ‘Altijd onweerstaanbaar geduldig en lief!’

Drie kids

In totaal heeft Trijntje drie kinderen van twee verschillende vaders: met Sander van den Eeden – van wie ze in 2012 gescheiden is – heeft de zangeres twee kids. Jonas Jonathan van Eeden is er daar één van en werd als eerste geboren, een jaar later kwam Marijn Benjamin van der Eeden ter wereld. Momenteel is ze gelukkig in de liefde met Alvin Lewis, met wie ze in december 2015 een dochtertje kreeg: Maël Joni Ronde. Trijntje heeft ook een stiefkind; Alvin heeft een zoon uit een eerdere relatie.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: ANP, Instagram