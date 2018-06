Massale terugkeer: ook dít GTST-personage duikt weer op in Meerdijk

Terwijl de zon na een paar mindere weken z’n weg terug heeft gevonden naar ons land, wordt soapdorp Meerdijk al enige tijd geteisterd door een paar stevige plaatselijke buien. Het regent er namelijk oude personages. Nu de jaarlijkse zomercliffhanger nadert, maakt de één na de ander z’n rentree in Goede Tijden Slechte Tijden.

Groot klein nieuws

Ook komende week zien we weer een oude bekende opduiken. Laura krijgt namelijk bezoek van niemand minder dan haar zoon Sil (gespeeld door Soy Kroon), wiens leven te volgen is in de GTST spin-off Nieuwe Tijden. Hij staat echter niet ‘zomaar’ op de stoep bij zijn moeder, maar doet dat met een bijzondere reden.

Dat wordt even slikken voor Laura

Hij gaat tegenover zijn moeder namelijk onthullen dat hij gaat trouwen met zijn (onlangs nog ex-) vriendin Fien. Sil, die eigenlijk nog gevoelens heeft voor Amy, is namelijk in de veronderstelling dat Fien zwanger van hem is (wat niet waar is, maar zij hem wijsmaakt). Door met Fien te trouwen voorkomt Sil dat zijn ongeboren kind een erfenis misloopt, zo denkt hij. Niet wetende dat dit één groot opgezet plan is van zijn ex en de kleindochter van Rutger Goedhart (de creepy ex van zijn moeder die hij vermoordde uit wraak voor wat hij zijn moeder had aangedaan). Hij zette zijn gevoelens voor Amy opzij en vertrekt nu naar Meerdijk om dat grote nieuws persoonlijk aan Laura – die daar hoogstwaarschijnlijk niet al te blij mee zal zijn – te vertellen.

Studentenleven

Soy verscheen in 2016 voor het eerst als Sil in GTST, nadat dit personage in 2009 de soap verliet omdat hij vanwege de eerder genoemde moord de cel in moest. In hetzelfde jaar als zijn terugkeer verhuisde hij met Amy, de dochter van Ludo Sanders gespeeld door Holly Mae Brood (met wie Soy in het échte leven een setje vormt), naar een studentenhuis in Utrecht. De spin-ff Nieuwe Tijden werd geboren, waarin Sil nog steeds dagelijks te zien is. Sil is vanaf dinsdag 3 juli weer te zien in Goede Tijden.

Meer bekende koppen

Onlangs keerden ook personages Tim Loderus (de zoon van Anton Bouwhuis), Nuran Bayder (de zus van Aysen) en Mark de Moor en zijn vrouw Marieke (de zus van Janine Elschot). Eerder deze week werd ook bekend dat er een ander Nieuwe Tijden-personage haar opwachting maakt in GTST; Anton krijgt binnenkort namelijk bezoek van de dochter van wiens bestaan hij nooit heeft geweten.

Soy en Holly op de rode loper:

