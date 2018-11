Nostalgie: déze oude bekenden (yes, het zijn er meer) keren terug in GTST

GTST-fans kunnen hun hart ophalen: binnenkort wordt een heel blik oudgedienden aangerukt om een comeback te maken in de soap.

Daar is-ie weer

Onder wie niemand minder dan… *tromgeroffel*… Bartho Braat! Of zoals we hem het beste kennen: good ol’ Jef Alberts. Dat blijkt een teaser die is gedeeld op Instagram. Maar Bartho is niet de enige die zijn rentree maakt. Ook Joke Bruijs duikt binnenkort op in soapdorp Meerdijk. Zij speelt Maria de Jong, juist, de moeder van Rik.

Oh oh…

Of dat betekent dat Ferri Somogyi’s personage, die volgens de verhaallijn in het buitenland revalideert nadat hij zwaargewond raakte in de seizoensfinale, ook terugkeert? Inderdaad. Ook Rik maakt een dezer dagen zijn opwachting in GTST.

Spannend

Zal het drietal met open armen worden ontvangen, of dreigen er meer slechte dan goede tijden aan te komen? Vanaf volgende week gaan we dat (en véél meer, bekijk die teaser maar) zien. Span-nend!

Bron: Libelle | Beeld: IKEA