Lady Gaga en Bradley Cooper geven intiemste Oscar-optreden ooit

Lady Gaga heeft gisteravond haar allereerste Oscar gewonnen voor beste filmsong. Het nummer Shallow uit de film A Star is Born, een duet met acteur Bradley Cooper, maakte de meeste indruk op de jury. Tijdens de uitreiking traden Gaga en Bradley (over wie de geruchten over een real life romance ons om de oren vliegen) ook op met het nummer, wat het prachtigste en intiemste optreden van de avond werd. Wauw.

Lees ook

Lady Gaga verbreekt verloving: zijn Bradley Cooper en zij dan écht verliefd?

Jaloersmakende blikken

Bradley Cooper strak in pak, Lady Gaga in een waanzinnig elegante zwarte baljurk (en een diamant van Tiffany & Co. van 30 miljoen om haar hals #omg) en een piano. Veel simpeler kun je het niet krijgen. En juist daarom kwam hun optreden zo binnen. Nou ja, óók wel een beetje omdat de liefde tussen de twee – die op een gegeven moment wel héél dicht bij elkaar kruipen en blikken uitwisselen waar de meeste tortelduifjes alleen maar van kunnen dromen – bijna letterlijk van het scherm spat.

Hartstikke verliefd

Sinds het uitkomen van de film draait de geruchtenmolen overuren. Bradley en Gaga zouden niet alleen in de film een ongekende chemie hebben, maar ook in het echte leven. De twee verschenen al diverse keren samen op de rode loper en traden meermaals samen op, en keer op keer trekken velen de conclusie: dit móet echt liefde zijn. Nu Lady Gaga vorige week bekendmaakte haar verloving te hebben verbroken en de vermeende relatieproblemen tussen Bradley en zijn vriendin Irina Shayk, wordt er nóg meer in een romance geloofd. Irina en Bradley straalden overigens wel samen op de rode loper bij de Oscars gisteravond, maar volgens sommigen was dat enkel een afleidingsmanoeuvre.

Houdt Irina Gaga bewust op afstand?

Door de pers en kijkers van de ceremonie werd Irina extreem goed in de gaten gehouden, want hoe zou ze kijken naar het optreden van de twee en hoe zou ze reageren op de winst van Lady Gaga? Een opmerkelijk detail: Irina zat in de zaal tussen Bradley en Gaga in, in plaats van de dat de twee sterren uit de film naast elkaar zaten. Velen noemen het ‘het ongemakkelijkste’ van de avond en ook Twitter leek dit interessanter te vinden dat wie er met de grote prijzen naar huis ging.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Sorry Irina Shayk, But Lady Gaga and Bradley Cooper are a match #Oscars pic.twitter.com/48CYm6SplG — Andreymar (@Andcoraspe) February 25, 2019

irina shayk sitting between lady gaga and bradley cooper and girrrrrrrrl, i would be too. #Oscars — crystal (@crystalhoff) February 25, 2019

Irina Shayk sitting between Bradley Cooper and Lady Gaga: pic.twitter.com/pGTe5428UF — Ashley Ortiz (@Celtwarrior715) February 25, 2019

Someone is sitting between Bradley Cooper and Lady Gaga. The sexual tension must have been too high to let them sit together.#Oscars — Erika (with a K) (@ACheerfulErika) February 25, 2019

I know Irina Shayk made sure to put herself BETWEEN Bradley Cooper and Lady Gaga and I’m crying 😂😂😂 #Oscars #Oscars2019 pic.twitter.com/S4qUoEEbH8 — Nia ❤️ (@niasimone_duh) February 25, 2019

Thoughts and Prayers to Irina Shayk on her relationship with Bradley Cooper ending. #Oscars pic.twitter.com/A5zhInifJ8 — KBow (@_KB0W) February 25, 2019

#Oscars Irina Shayk between Bradley and Lady Gaga because she is not fool. pic.twitter.com/iszFTE7sMe — Guille Puertas (@guillotepuertas) February 25, 2019

Irina Shayk when that award didn’t go to Gaga: #Oscars pic.twitter.com/IZCo14ai4M — Alex (@alexandratrack) February 25, 2019

Bradley Cooper and Lady Gaga reaching over Irina Shayk before singing “Shallow”

The look 👀!!!

Irina gets an #Oscar pic.twitter.com/iTwVxAjfim — Michele (@jstmichele) February 25, 2019

Geen grote winnaar

Lady Gaga speelt in de film een serveerster die door een populaire zanger wordt ontdekt als zangeres. De prijs voor beste song was de enige nominatie die A Star Is Born wist te verzilveren. Het romantische drama kreeg acht nominaties, maar verloor in andere categorieën van films als Green Book en Bohemian Rhapsody. Dit jaar was er echter niet één grote winnaar; de meeste prijzen – vier stuks – gingen naar de biopic over de band Queen.

Het optreden van Gaga en Bradley:

En ook een must watch, de emotionele speech van Lady Gaga na haar winst, waarin Bradley’s naam wel heel snel valt na de woorden ‘i love you’…